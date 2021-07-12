Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию не планирует обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос денежной компенсации Украине за реализацию проекта российского газопровода «Северный поток-2», сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
«Позиция Владимира Зеленского такова: „Северный поток-2“ — это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях говориться не будет. Президент Украины пытается остановить строительство „Северного потока-2“. Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация», — сказал Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии в понедельник, 12 июля.
Как сообщалось, Зеленский совершает визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Среди тем переговоров — усиление роли Германии в «нормандском формате» и установлении мира на Донбассе, строительство «Северного потока-2», участие немецкой стороны в саммите «Крымской платформы», а также торгово-экономическое сотрудничество.
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