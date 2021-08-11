У руководителя кировоградской облорганизации ВО «Свобода» обнаружили арсенал с оружием

Служба безопасности Украины обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие, в частности пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня независимости Украины.

«Правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности — руководитель областной организации одной из политических сил», — сказано в сообщении.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе областной организации ВО «Свобода».

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Установлено, что участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.