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Меркель обсудит с Зеленским «Северный поток – 2»

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Меркель обсудит с Зеленским «Северный поток – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока — 2»; сохранение транзита газа через Украину с запуском трубопровода имеет центральное значение для правительства Германии.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока — 2», — сказал он. «Договор о транзите газа остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», — указал Зайберт, отметив, что Берлин надеется на продление соглашения. «Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», — подчеркнул представитель кабмина.

Он также рассказал, что переговоры Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» продолжаются.

«Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками канцлера ФРГ и президента США, эти переговоры продолжаются», — сказал он.

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Зайберт добавил, что Германия тесно взаимодействует с США и Великобританией в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

«Мы всегда согласовывали с партнерами в ЕС, но также с США и в „семерке“ то, что касается работы в рамках минского процесса и нормандского формата», — сказал он. Зайберт отметил важность реализации минского пакета мер по урегулированию конфликта в Донбассе. «Мы находимся по этому вопросу в тесном контакте с нашими партнерами и за пределами ЕС — с Великобританией и США», — добавил представитель кабмина ФРГ.

Ангела Меркель, Северный поток-2, Владимир Зеленский
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