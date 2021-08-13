Подольско-Воскресенский переход обещают открыть для автомобилей до конца года

Автомобильное сообщение на Подольско-Воскресенском переходе планируется открыть до конца года, следующим этапом будет строительство метрополитена, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.
«Арочный мост через Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего Вала на сегодня уже сделан, там осталось благоустройство. Идут работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. Со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет непосредственно к мостовому переходу», — рассказал он о ходе строительства перехода в интервью изданию Obozrevatel.
По его словам, несколько европейских банков готовы предоставить Киеву дешевые кредиты для строительства метро.
«Часть проекта у нас есть. После того, как поедет автомобильная часть — мы планируем перейти к активному строительству метрополитена», — отметил Поворозник.
Он уточнил, что для строительства 18 новых станций метро необходимо около $2,3 млрд, срок реализации со старта активных работ составляет пять лет.
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