Руководителя ГПЗКУ задержали при попытке бегства из Украины

Нацполиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства из Украины, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Он фигурирует в деле о растрате имущества ГПЗКУ.

«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту „Жуляны“ утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности», — говорится в сообщении.

Указано, что вместе с руководителем ГПЗКУ правоохранители задержали и его сообщника.

Ранее следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.