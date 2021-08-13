Руководителя ГПЗКУ задержали при попытке бегства из Украины

Нацполиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства из Украины, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Он фигурирует в деле о растрате имущества ГПЗКУ.
«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту „Жуляны“ утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности», — говорится в сообщении.
Указано, что вместе с руководителем ГПЗКУ правоохранители задержали и его сообщника.
Ранее следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.
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