Талибы захватили все погранпереходы в Афганистане – страну можно покинуть только через аэропорт Кабула

Радикальное движение «Талибан» контролирует все погранпереходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.