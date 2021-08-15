США переносят свое посольство в аэропорт Кабула

Персонал американского посольства в Афганистане покидает столицу страны и перемещается в аэропорт Кабула. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпнаии ABC.
«Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула», — сказал он.
Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты ничего не предлагают движению «Талибан» и не просят у него в связи с эвакуацией персонала из Кабула.
«Нет. Мы не запрашивали талибов о чем-либо. Мы заявляли „Талибану“, что если они вмешаются в процесс эвакуации персонала, в наши операции, вывод, то это получит быстрый и решительный ответ», — сказал Блинкен.
Дипломатов США в Афганистанеу уже перевозят из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя властей США.
По его словам, в эвакуационной операции задействованы вертолеты. При этом ключевая группа дипломатов продолжит работу на территории аэропорта — настолько долго, насколько позволит обстановка в сфере безопасности.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле. CNN отмечал, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.
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