США переносят свое посольство в аэропорт Кабула

Персонал американского посольства в Афганистане покидает столицу страны и перемещается в аэропорт Кабула. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпнаии ABC.

«Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула», — сказал он.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты ничего не предлагают движению «Талибан» и не просят у него в связи с эвакуацией персонала из Кабула.

«Нет. Мы не запрашивали талибов о чем-либо. Мы заявляли „Талибану“, что если они вмешаются в процесс эвакуации персонала, в наши операции, вывод, то это получит быстрый и решительный ответ», — сказал Блинкен.

Дипломатов США в Афганистанеу уже перевозят из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя властей США.

По его словам, в эвакуационной операции задействованы вертолеты. При этом ключевая группа дипломатов продолжит работу на территории аэропорта — настолько долго, насколько позволит обстановка в сфере безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле. CNN отмечал, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.