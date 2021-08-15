СМИ сообщили о бегстве президента Афганистана Ашрафа Гани из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявил телеканал Tolo News со ссылкой на источники

Как утверждает таджикская медиагруппа Asia Plus со ссылкой на источники, Гани вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Отмечается что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Официального подтверждения этой информации пока нет.