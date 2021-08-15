Талибы готовятся войти в Кабул, жители массово бегут из города

Радикальное движение «Талибан» заявило, что их вооруженные формирования войдут в столицу Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera.
Согласно заявлению талибов, которое привел телеканал, «вооруженные отряды движения войдут Кабул для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса». Это решение руководство «Талибан» объяснило тем, что правительственные силы оставили свои позиции в столице страны.
Как заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, «отряды „Талибана“ войдут в некоторые районы Кабула и займут посты, которые покинули правительственные силы». Муджахид обратился к горожанам с просьбой «не поддаваться панике при появлении отрядов талибов на улицах Кабула».
Тем временем жители Кабула спешно покидают в воскресенье афганскую столицу, несмотря на призывы МВД страны сохранять спокойствие и не покидать свои дома.
Согласно публикуемым в социальных сетях постах, город превратился в огромную пробку — люди на машинах пытаются выехать из столицы, но в ряде районов это уже невозможно, поэтому кабульцы просто бросают автомобили на дорогах и семьями уходят пешком из города на безопасное, по их мнению, расстояние.
Те, кто успел, в срочном порядке закрыли свои банковские счета, сняв все наличные сбережения. Кроме того, на опубликованных в Facebook фотографиях видно, как спешно замазываются изображения женщин на некоторых магазинах и салонах красоты в Кабуле. Люди боятся возвращения к власти талибов, которые 25 лет назад закрыли женщин по домам, запретив им работать, учиться, появляться на улицах без сопровождения родственников мужского пола, демонстрировать открытые части тела, фотографироваться и публиковать изображения женщин «во избежание соблазна мужчин».
С другой стороны, немало в сети тех, кто приветствует приход талибов и поздравляет всех мусульман «с наступлением новой исламской эры».
Ранее афганский телеканал Tolo news со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что президент страны Ашраф Гани вместе со своим ближайшим советником покинул страну и бежал в Таджикистан. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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