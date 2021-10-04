В Кабуле закрылись почти все библиотеки и книжные магазины

В Кабуле 95% книжных магазинов, издательств и библиотек закрылось в течение последних двух месяцев в связи с тяжелой экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу Союза издателей Афганистана Саида Ахмада Саида.
«Людям, у которых нет средств даже на хлеб, одежду и жилье, сейчас просто не до книг и не до учебы», — пояснил он. О сокращении спроса заявили также организаторы книжных ярмарок, библиотеки и издательства, говорится в публикации.
До прихода к власти талибов в Афганистане действовало 180 издательств и 525 книжных магазинов, в том числе 90 издательств и около 280 книжных магазинов — в Кабуле, уточнил телеканал.
Захват Афганистана талибами также вызвал опасения из-за дискриминации женщин, которым при прежних властях было разрешено свободно работать и учиться. Талибы частично запретили в Кабуле женщинам выходить на работу. В афганской столице девушек не пустили в старшую школу. В то же время в Кандагаре им позволили посещать занятия в университете.
Весной этого года США заявили о выводе военного контингента из Афганистана. После этого движение «Талибан» начало наступление на правительственные силы, к середине августа талибы захватили Кабул и объявили об окончании войны.
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