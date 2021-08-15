Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов: власть перешла к прямому террору против оппозиции и политическим убийствам, - ОПЗЖ

В ОПЗЖ заявили о том, что 15 августа 2021 года, в селе Вольное под Кривым Рогом во дворе своего дома был предательски убит один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», мэр Кривого Рога Константин Павлов.
"Сегодня, 15 августа 2021 года, в селе Вольное под Кривым Рогом во дворе своего дома был предательски убит один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», мэр Кривого Рога, шедший на выборы от нашей партии и победивший на них, руководитель городской организации ОПЗЖ Константин Павлов.
Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для Президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы.
Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платфрма – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины.
Очевидно, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления. Это готовилось сознательно, в частности, когда народный депутат от «Слуги народа» Потураев с трибуны Верховной Рады призывал «расстреливать ОПЗЖ».
«Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид и еще раз подчеркивает: Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком. А главное – глубоко верующим, награжденным орденом Украинской православной церкви святителя Николая Чудотворца «За благотворительность».
Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору.
Приносим глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Требуем привлечения заказчиков и исполнителей этого страшного преступления к уголовной ответственности", - такое заявление появилось на сайте политсилы.
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