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Сладкий подкуп от Шахова – почему важно не допустить искажения результатов выборов на Луганщине

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Сладкий подкуп от Шахова – почему важно не допустить искажения результатов выборов на Луганщине

В связи с масштабными фальсификациями, организованными народным депутатом от партии «Наш край» Сергеем Шаховым, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ считает необходимым пересчитать голоса на всех участках тех округов, где были зафиксированы массовые фальсификации. Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Пользуясь тяжелым положением жителей региона, вынужденных выживать в сложных экономических и социальных условиях блокады Донбасса, команда Шахова организовала сеть подкупа избирателей — раздавая 5-киллограмовые мешки с сахаром, деньги и так называемые социальные карты.

Все эти факты были зафиксированы на фото и видео, об этом было известно в ЦИК и правоохранительным органам. Со старта, начав кампанию по беспределу и беззаконию, „сладкая группа“ кандидатов-мажоритарщиков создала масштабную сеть для фальсификации волеизъявления граждан.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ заявляет — мы не позволим извратить выбор граждан! Вся страна ждала перемен, люди надеялись, что наконец восторжествует закон и в Раду придут те, кому небезразлична судьба страны, будущее Луганщины. Своими действиями „команда Шахова“ не только поставила под уголовную ответственность членов избирательных комиссий, она убила у людей всякую надежду, что в Украине возможны честные выборы, что у граждан есть право на свободу волеизъявления.

Мы еще раз подчеркиваем и предупреждаем всех фальсификаторов и организаторов „сеток“ и прочих грязных циничных „схем“ — за это вас ждёт ответ по всей строгости закона.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ защитит голос каждого избирателя, мы не позволим извратить выбор людей, ваши преступные схемы не помогут вам. Победит правда и закон!», — отмечают в партии.

Ранее сегодня председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская сообщила о том, что в некоторых избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. При этом она назвала и Луганскую область.

До этого пресс-служба полиции Луганской области сообщила о том, что правоохранители проверяют сообщения граждан о подкупе избирателей.

По данным местного издания «Первая полоса», во всех городах и районах Луганской области после начала предвыборной компании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. При этом на пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от «команды Шахова» и «Нашего края».

досрочные выборы, Сергей Шахов, Оппозиционная платформа — За життя
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Четверг, 25 июля 2019
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