Депутаты Медведчука чаще других прогуливают Раду

Самые высокие показатели посещения заседаний Верховной Рады Украины в сентябре продемонстрировали народные депутаты фракций политических партий «Слуга народа» и «Голос», самые низкие — «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом информирует Комитет избирателей Украины в Facebook.

«Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами фракций Верховной Рады пленарных заседаний в сентябре 2019 года. В целом народные депутаты всех фракций показали высокие показатели посещения. Самый высокий результат у депутатов «Слуги народа» и «Голоса», — говорится в сообщении.

По информации КИУ, в среднем на заседаниях ВР были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

Несколько ниже показатели посещаемости у депутатов группы «За будущее» и ВО «Батькивщина» — по 88%, во фракции «Европейская солидарность» показатели посещаемости на уровне 87%.

Как отмечается, по сравнению с другими фракциями низкий результат посещений во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь », из которой в среднем на заседаниях ВР присутствовали 85% депутатов.

В КИУ уточняют, что данные посещаемости получены согласно результатам письменной регистрации народных депутатов Украины.

Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний ВР.