Рейтинги партий с выборов Рады почти не изменились,

Текущие рейтинги партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» у избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки «Европейской солидарности» вырос, а у «Голоса» просел, свидетельствуют итоги исследования соцслужбы центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу интернет-издания «Obozrevatel».

Согласно результатам опроса, опубликованным в среду интернет-изданием, в случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за: партию «Слуга народа» (45,4%); 13,8% — за ОПЗЖ; 12,3% — за «Евросолидарность»; 8% — за «Батькивщину»; 5,2% — за «Сила и честь».

Также с учетом теоретической погрешности, которая не превышает 2,3%, имели бы шансы преодолеть 5%-ый проходной барьер на выборах в Раду партия «Гражданская позиция» и радикальная партия Олега Ляшко (имеют поддержку 2,9% избирателей каждая).

При этом прошедшая в парламент нынешнего созыва партия «Голос» имеет поддержку 2,5% респондентов.

Остальные партии имеют поддержку 2,2% граждан и меньше.

«Примечательно, что во всех макрорегионах «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает «Европейская солидарность», а третье — ВО «Батькивщина». В восточном и южном регионах второй показатель имеет «Оппозиционная платформа — За жизнь», — говорится в заметке.

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года партия «Слуга народа» на многомандатном избирательном округе получила поддержку 43,16% избирателей, ОПЗЖ — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Евросолидарность» — 8,1% и «Голос» — 5,82%.