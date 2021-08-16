В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют последние самолеты

Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.
«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», — приводит агентство слова очевидца.
В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. Эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США намерены в ближайшее время увеличить до 6 тыс. число военных, находящихся в районе аэропорта в Кабуле.
Боевики «Талибана» вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.
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