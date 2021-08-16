Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением в истории

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действия нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений Америки. Заявление политика распространила в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, — легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — говорится в заявлении.

По мнению Трампа, Байдену пора «с позором уйти в отставку» за то, что он допустил в Афганистане. «Это (отставка. — Ред.) не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно», — считает он.

Трамп в прошлом году проиграл Байдену на президентских выборах.

В феврале прошлого года США и «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Весной этого года Байден объявил о выводе из Афганистана американских войск, которые находились там с 2001 года. В начале июля Пентагон сообщил о выводе из страны 90% военного контингента.

С началом ухода американской армии в Афганистане активизировались талибы. 15 августа они вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о получении полного контроля над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявили о намерениях объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.