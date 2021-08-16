Талибы обещают больше не взрывать памятники буддизма в Афганистане

Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин.

«Буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску. Я опровергаю любые утверждения подобного рода», — сказал Шахин ланкийской газете Daily Mirror.

В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганитстана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.