Американские военные вынуждены стрелять в аэропорту Кабула, есть жертвы

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники.
По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. Их вывозят на вертолетах.
После вывода американских войск из Афганистана движение «Талибан» начало наступление на правительственные войска и к середине августа захватило все крупные города и погранпереходы. Накануне боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
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