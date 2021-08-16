Американские военные вынуждены стрелять в аэропорту Кабула, есть жертвы

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники.

По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. Их вывозят на вертолетах.

После вывода американских войск из Афганистана движение «Талибан» начало наступление на правительственные войска и к середине августа захватило все крупные города и погранпереходы. Накануне боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.