Уже более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана

В данный момент уже 153 гражданина Украины, а также члены их семей, изъявили желание эвакуироваться из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой», — написал Кулеба в Фейсбук во вторник.

Он уточнил, что это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту, украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников, а также бизнесмены и другие граждане Украины.

«Самое трудное сейчас — это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта», — подчеркнул дипломат.

Кулеба также отметил, что информация в соцсетях и СМИ о «брошенных на произвол судьбы государством украинцах» является неправдивой.

«Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что государство ежечасно работает над тем, чтобы помочь своим гражданам.

«Поможем и иностранцам, но граждане Украины — абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. По соображениям безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось», — резюмировал Кулеба.

Как сообщалось, 15 августа талибы взяли Кабул — последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

После занятия президентской резиденции в «Талибане» заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Эвакуация проходит через аэропорт Кабула, безопасность в котором обеспечивает армия США. Также там присутствуют британские военные.