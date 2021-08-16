Талибы пообещали послу России покатать его по Кабулу

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что намерен проехать с представителями движения «Талибан» по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно.

«Я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться... действительно ли спокойно», — сказал Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, представители талибов сказали, что можно будет самим выбрать «любой маршрут».

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.