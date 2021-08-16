«Талибы более договороспособны»: в РФ уже готовы сотрудничать с новыми властями Афганистана

Руководство движения «Талибан», которое до сих пор официально считается в РФ террористическим, давно показали себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире государственного телеканала «Россия-24».

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — сказал он.

Кабулов сообщил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников.

«Мы, в принципе, готовы к разным поворотам событий, но исходим из более благоприятного для Российской Федерации и ее союзников», — сказал он.