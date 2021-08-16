Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне критики со стороны оппонентов

Президент США Джо Байден в понедельник вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в Белый дом, где выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома рабочем графике американского лидера.
«13:00 (20:00 по Киеву). Президент прибывает в Белый дом... 15:45 (22:45 по Киеву). Президент выступает с речью, посвященной Афганистану», — отмечается в документе.
После того как в воскресенье 15 августа «Талибан» захватил Афганистан, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена «уйти с позором».
«Джо Байдену пора уйти с позором после того, что он допустил в Афганистане наряду с ужасным ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой», — отметил экс-глава Белого дома. Также Трамп добавил, что отставка Байдена «не должна быть особой проблемой, потому что он изначально не был законно избран».
В другом заявлении Трамп выразил уверенность, что события в Афганистане, последовавшие за выводом войск США и союзников из страны, «войдут в историю как одно из величайших поражений в американской истории».
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