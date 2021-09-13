В аэропорт Кабула прибыл первый после захвата его талибами международный коммерческий рейс

Первый после вывода Вооруженных сил США и прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс, приземлился в понедельник в аэропорту Кабула. Об этом сообщило Agence France Presse.
По его информации, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, прибыло из Исламабада. Утверждается, что «на его борту находилось всего около 10 человек; по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров».
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан.
Взлетно-посадочная полоса и терминалы кабульского аэропорта были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и совершенного возле нее 26 августа теракта. Наладить работу аэропорта помогают технические специалисты из Катара и Турции. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы — в города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат. 9 сентября первый с момента вывода ВС США самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, на его борту находились 115 человек, включая граждан ряда западных государств. В субботу глава администрации столичной воздушной гавани Абдул Хади Хамдан заявил, что она полностью восстановит внутреннее и международное авиасообщение в течение нескольких дней.
Ранее агентство AFP проинформировало о том, что Pakistan International Airlines планирует возобновить выполнение рейсов из Исламабада в Кабул и обратно с 13 сентября.
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