Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку. Он три года возглавлял полицию области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в Facebook.
Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти три года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.
«Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области — за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения — без „смотрящих“, без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины», — написал он.
Дмитриев отметил, что не будет останавливаться на достижениях и будет в дальнейшем прилагать усилия для покоя граждан.
Напомним, сегодня стало известно, что глава полиции Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.
Кроме того, вчера глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что подал в отставку.
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