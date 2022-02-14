Нацполиция переведена на усиленный вариант службы

Личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля 2022 года, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, это необходимо для оперативного реагирования на любые угрозы безопасности граждан.

«Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», — отметил он.