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Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

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Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны «Исламского государства».

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми», — сказал он журналистам на брифинге.

По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГ к терактам, и он считает, что «некоторые атаки были сорваны ими (талибами — ИФ)».

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Ответственность за теракты в аэропорту взяло на себя ИГ. Боевики назвали целями взрыва, который осуществил террорист-смертник, «переводчиков и сотрудников американской армии» — афганцев, которые работали на США.

По информации афганского Минздрава, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, более 1 тыс. получили ранения. Пентагон подтвердил информацию СМИ о гибели 13 и ранении 18 своих военных.

Представитель талибов сообщил, что в результате терактов были убиты, по меньшей мере, 28 членов группировки.

«Мы потеряли больше людей, чем американцы, во время взрыва в аэропорту», — сказал он, добавив, что талибы «не несут ответственности за хаотичный план эвакуации, подготовленный иностранными государствами».

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Организаторам терактов близ аэропорта Кабула не удастся сорвать планы американских вооруженных сил завершить эвакуацию персонала из столицы Афганистана, заявил, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден.

Президент добавил, обращаясь к террористам, что США найдут и «заставят заплатить» устроивших взрывы.

Маккензи также обещал ИГ «охоту» за террористами «все 24 часа в сутки». По его словам, в Афганистане все еще находится около 1 тыс. граждан США.

По сообщениям СМИ, темпы эвакуационных рейсов ускорились в пятницу, владельцам американских паспортов было разрешено въехать на территорию аэропорта.

За последние 12 дней западные страны эвакуировали из Афганистана почти 100 тыс. В то время западные представители признают, что тысячи людей останутся в Афганистане после вывода американских войск.

США, Афганистан, теракты
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