Правоохранители подозревают руководство аэропорта «Запорожье» в присвоении 0,5 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами руководителю коммунального предприятия «Международный аэропорт «Запорожье», его подчиненному и директору предприятия.
Как сообщается на сайте Запорожской областной прокуратуры, директор предприятия с целью завладения бюджетными средствами создал преступную группировку, в состав которого привлек руководителя КП «Международный аэропорт „Запорожье“ и его подчиненного. В течение 2017-2019 годов подозреваемые внесли ложные сведения в акт приемки-передачи, которым засвидетельствовали факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка в количестве 21 антенны вместо фактически установленных 13 антенн», — указано в сообщении.
Отмечается, что коммунальным предприятием на счета подрядчика были перечислены лишние бюджетные средства в сумме почти 500 тыс. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Запорожской области, при оперативном сопровождении Управления стратегический расследований в Запорожской области департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Как сообщалось, в июле Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, в результате государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн, сообщается на сайте ведомства.
Международный аэропорт города Запорожье имеет две взлетно-посадочные полосы (искусственную и грунтовую). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе. Эксплуатантом аэропорта является коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Запорожье».
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