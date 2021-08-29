Кто станет молодым открытием Ukrainian Fashion Week-2021? Прогноз от FAVBET

FAVBET совместно с Ukrainian Fashion Week объявляет о начале коллаборации и делает прогноз на молодых дизайнеров.

Ukrainian Fashion Week — знаковое событие в области фэшн индустрии Украины. Основан в 1997 г. и проводится дважды в год. Собирает вокруг себя известных дизайнеров Украины и мира. Каждый раз мероприятие посещают 15000 гостей.

FAVBET решил выйти за рамки спорта, но не изменяет себе и продолжает качать эмоции и страсть, которых не лишена и фэшн-индустрия. Компания поддерживает молодых дизайнеров и выбирает победителей конкурса.

«Мы решили пойти по пути продуктовой интеграции — хотим внедрить наш продукт в контент UFW. На самом деле, это мировая практика. Международные компании с игровой индустрии традиционно прогнозируют победителей в конкурсах Евровидение, талант-шоу, онлайн-конкурсах. Мы тоже стараемся внедрить эту тенденцию на украинский рынок. Чтобы дать пользователю еще больше эмоций от игры и любимых шоу, ивентов», — рассказал креативный директор FAVBET Борис Цомая.

Подробнее о совместном проекте и можно узнать на сайте FAVBET.

В рамках UFW, более 20 лет, проходит конкурс молодых талантов «Взгляд в будущее». В нем принимают участие дизайнеры в возрасте до 28 лет, которые работают или учатся в сфере моды более трех лет. Жюри конкурса составляют известные украинские дизайнеры: Лилия Пустовит, Артем Климчук, Лилия Литковская, Юлия Паскаль, Владимир Подолян и другие. Победитель будет представлять Украину на International Young Designers Contest.

Эксперты FAVBET дают предпочтение Ольге Гюнтер. Ольга — художница костюмов в спектаклях «Orpheus UA», «Яка головонька, така й розмовонька», «Крутень». Арт-резидентка на No Drama Charity Day с текстильными работами 2019, финалистка львовского этапа «Погляду» в 2019 году.

На конкурсе Ольга представит коллекцию «Извержение», посвященную психологическому состоянию человека, попытке найти баланс между погружением во внутренний мир и стремлением души к празднику.

Немного ниже оценивают шансы на победу Алины Волк и Анастасии Галушко. Алина участвовала в VI International Young Designer Contest 2020 New Fashion Zone. На конкурсе представит коллекцию «Harmony of paradox», разработанную на основе картин сюрреалиста Сальвадора Дали.

Анастасия занимала 1 место на конкурсе одного образа «Созвездие Каштан 2018» и конкурсе «Prime Art» 2020, 2 место на конкурсе «Печерские каштаны 2019», участвовала во 2-м этапе конкурса NFZ 2019 и втором этапе конкурса «Взгляд в будущее». На конкурсе представит коллекцию «LITTLE HUNTER», посвященную приключениям в таинственной Чукотке.