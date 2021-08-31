ЕС не хочет принимать у себя мигрантов из Афганистана

Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания большей поддержки странам региона, которые будут принимать беженцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи сессии на уровне министров внутренних дел.
«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом (имеется в виду миграционный кризис 2015-2016 годов — Ред.). ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», — говорится в документе.
В нем также подчеркивается, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет носить точечный характер.
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