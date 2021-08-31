Войти
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа
соседи
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

ЕС определился по вопросу сотрудничества с «Талибаном»

315
ЕС определился по вопросу сотрудничества с «Талибаном»

Вопрос о признании власти талибов в Афганистане пока не стоит в повестке дня Европейского союза, но возможность их взаимодействия с ЕС зависит от них самих, заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС.

«Мы ждем, пока (подаваемые талибами Брюсселю) сигналы не будут заслуживать доверия и не выразятся в делах», — сказал журналистам на условии анонимности чиновник, который принимал участие в переговорах с талибами по оперативным вопросам до полного вывода иностранных войск.

По его словам, представители «Талибана» после вхождения в афганскую столицу пытаются намекнуть европейцам, что могут смягчить позицию, например, по вопросу о свободе выезда для афганцев, решивших покинуть страну.

Среди условий возможного взаимодействия ЕС собеседник журналистов назвал, во-первых, обнадеживающие результаты переговоров «Талибана» с представителями бывших политических властей, такими как Абдулла Абдулла, о создании более представительного правительства. Во-вторых, поведение талибов по «базовым вопросам», таким как возможность образования для девочек и другие базовые социальные достижения 20 последних лет.

«Мы сейчас не проверяем, готовы ли мы изменить нашу позицию. Нет, не готовы. Это их дело — меняться и проявить другой политический подход. Если смогут, то мы будем готовы к большему взаимодействию с ними. Вопрос о признании талибов как власти пока не стоит в повестке дня», — сказал он.

Читайте также: «Энергоатом» подписал меморандум с Westinghouse о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС на $30 млрд

ЕС, по его словам, даже без юридического признания может по-разному вести себя с разными правительствами в зависимости от степени их легитимности.

«Мы определили рамки условий, которые должны быть выполнены любым правительством в Афганистане, чтобы ЕС с ним мог сотрудничать. Какие это условия, какова последовательность их выполнения — будет в очень большой степени зависеть от развития событий, от действий «Талибана», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Он сообщил, что общая позиция ЕС будет темой обсуждения 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел 27 стран-членов союза в Словении.

ЕС, Талибан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 31 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016