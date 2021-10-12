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ЕС представит Афганистану пакет помощи на сумму в 1 млрд евро

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ЕС представит Афганистану пакет помощи на сумму в 1 млрд евро

ЕС на внеочередном саммите G20 по Афганистану во вторник предложит инициативу на сумму 1 млрд евро по оказанию помощи этой стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать масштабного гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Нам нужно сделать это быстро. Сегодня на саммите G20 я представляю комплекс мер по поддержке Афганистана примерно на 1 млрд евро», — написала глава Еврокомиссии в твиттере.

В частности, эти меры предусматривают 300 млн евро на уже согласованную гуманитарную помощь, в том числе в сфере вакцинации, и еще не менее 250 млн евро на неотложные потребности, в том числе в здравоохранении. Средства также направят на поддержку соседей Афганистана и на обеспечение региональной безопасности.

Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель будет вести дела с властями Афганистана при соблюдении таких требований как уважение прав человека, однако действия движения «Талибан» не должны сказываться на отношении ЕС к рядовым жителям Афганистана.

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В Италии во вторник пройдет специальный саммит лидеров стран G20 по Афганистану. Саммит созван по инициативе председательствующей в «двадцатке» Италии.

Западные СМИ отмечали, что в ходе встречи в верхах должен будет поднят вопрос о гуманитарных нуждах страны; также будет обсуждаться тема доступа граждан Афганистана к базовым услугам и источникам жизнеобеспечения. Кроме того, в повестку включены темы безопасности, борьбы с терроризмом, миграции и права человека.

ЕС, Афганистан, Урсула фон дер Ляйен
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