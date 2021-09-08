В ЕС недовольны новым правительством Афганистана

В Евросоюзе в среду заявили, что объявленное движением «Талибан» правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана.
«После первоначального анализа объявленных имен (членов правительства — Ред.) правительство не выглядит инклюзивным и не представляет различные группы в том, что касается богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана», — приводят европейские СМИ слова представителя ЕС.
Он отметил, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.
Талибы во вторник сформировали правительство после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода американских сил и их союзников с территории страны.
Большинство из получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан, находятся под санкциями СБ ООН. При этом подавляющее большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве, — пуштуны. Этнические меньшинства Афганистана представлены лишь двумя таджиками и одним узбеком.
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