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Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

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На официальном канале «бондианы» на YouTube опубликовали финальный трейлер 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать». Главную роль в киноленте сыграет Дэниэл Крэйг.

Мировая премьера фильма состоится 28 сентября. Его покажут в Альберт-холле в Лондоне.

Согласно сюжету, Джеймс Бонд оставляет оперативную службу и живет на Ямайке. Когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи, ситуация меняется. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

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Первый фильм о приключениях агента 007 под названием «Доктор Ноу» вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы «007: СПЕКТР» (2015) Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Джеймс Бонд, Не время умирать
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