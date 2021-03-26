При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

Как минимум 32 человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в египетском городе Сохаг (находится примерно 250 км южнее Каира). Еще 66 человек получили ранения, сообщает газета The Jerusalem Post. Что послужило причиной ЧП, пока не установлено.

Источник Reuters рассказал, что поезда столкнулись «не на очень высокой скорости», из-за столкновения два вагона разрушены, один перевернулся. На место отправлены более 30 машин скорой помощи.

Для расследования ЧП создана специальная комиссия, которую взял под личный контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов.

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

Одна из наиболее страшных произошла в провинции Асьют в 2012 году. Пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с детьми в возрасте от четырех до 11 лет, которые рано утром ехали на экскурсию. Тогда погибли 50 человек. 11 августа 2017 года направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погибли 43 человека, 236 человек пострадали.