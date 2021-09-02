Зеленский заявил, что детально обсудил тему Крыма на переговорах с Байденом

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в разных аспектах тему Крыма в ходе прошедших переговоров. Об этом украинский лидер заявил по итогам встречи, общаясь с журналистами.

«Много раз звучало слово „Крым“, начиная с комплиментарных вещей на счет „Крымской платформы“, о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу», — отметил Зеленский.

Кроме того, добавил он, крымская тематика обсуждалась и в другом ракурсе — «насчет деоккупации Крыма, насчет пленных и так далее». Обсуждение этой темы украинский лидер пояснил тем, что «это сложный вопрос».

Согласно опубликованному ранее в среду совместному заявлению США и Украины о стратегическом партнерстве, Киев и Вашингтон продолжат работу по привлечению к ответственности РФ за агрессию, отмечая, что Россия нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой.