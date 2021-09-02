В Кремле не верят в возможность встречи Зеленского и Путина в этом году

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году вряд ли возможна, по линии администраций лидеров стороны далеки от согласования повестки этих переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России, — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков в интервью «Известиям» в четверг.

Он выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в этом году.

«Я не думаю», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и преследовать определённые цели.

«В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать», — сказал Песков.

Он напомнил, что Зеленский настаивает на необходимости обсуждения темы Крыма. «Президент Путин не то что не готов (эту тему обсуждать), там нет субстанции для обсуждения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.