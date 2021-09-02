Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Письменное заявление главы американской дипломатии распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины», — говорится в тексте. По словам Блинкена, общий объем американской гуманитарной помощи Киеву с учетом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

Новый пакет гуманитарной помощи предназначен для «3,4 млн нуждающихся в ней жителей Украины», в том числе перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта на Донбассе.

Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.