Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Письменное заявление главы американской дипломатии распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.
«Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины», — говорится в тексте. По словам Блинкена, общий объем американской гуманитарной помощи Киеву с учетом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.
Новый пакет гуманитарной помощи предназначен для «3,4 млн нуждающихся в ней жителей Украины», в том числе перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта на Донбассе.
Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
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