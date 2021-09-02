От жары до заморозков: какой будет осень в Украине

В Украине в ближайшее время снова потеплеет, температура воздуха в отдельные дни может составлять 26-27°С.

Об этом заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила на пресс-конференции в Укринформе.

«Сейчас температура все равно повысится. Мы даём верхний предел, который рассчитываем, до 26-27°С в отдельные дни. Затем к 10-му,13-му, 16-му числу, к середине месяца, мы ожидаем понижение температуры. Но оно не будет катастрофическим», — сказала Мартазинова.

По ее словам, в средине сентября температура воздуха ночью составит около 5°С, а днем — 13-15°С. В конце месяца температура повысится до 15-17°С.

«Затем будет незначительное кратковременное похолодание. В основном речь идёт о дневных температурах, (которые) опустятся до 10-13°С», — подчеркнула заведующая отделом.

По данным Мартазиновой, до 10 октября температура воздуха будет составлятьдо 15°С. Затем резко похолодает, днём будет на уровне 5-7°С, ночью — 5°С.

«Вторая часть октября будет очень неустойчивой. Резкие похолодания, резкие потепления. В конце месяца — похолодание», — сказала синоптик.

Она также отметила, в начале ноября температура воздуха ожидается на уровне около 0°С днём и до −5°С ночью, что для данного периода является нормой.

«В конце ноября температура будет доходить до 14-15°С, а к концу месяца — всё, пошла зима», — сказала метеоролог.