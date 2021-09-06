Талибы пригласили РФ и несколько других стран на мероприятие в связи с объявлением состава кабмина

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» пригласило ряд стран, включая Россию, принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства. Об этом в понедельник телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения, имя которого не указывается.

«Мы направили приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару принять участие в церемонии оглашения состава нового афганского правительства», — сказал он.

Собеседник телеканала также отметил, что «процедуры», необходимые для объявления состава нового кабмина, уже завершены. По его словам, талибы создадут «режим, который будет принят международным сообществом и афганским народом».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул.