Силы сопротивления опровергли сообщения талибов о взятии Панджшера

Силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление представителей движения «Талибан» о взятии провинции Панджшер в Афганистане.
«Заявление «Талибана» об оккупации Панджшера не соответствует действительности. Силы Национального фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине и готовы продолжить бой», — говорится в заявлении сил в Twitter.
На этот Twitter ранее ссылался представитель сил Национального фронта сопротивления Афганистана Али Назари. Он написал, что борьба в Панджшере продолжится до тех пор, пока «агрессоры не будут удалены с земли раз и навсегда, и пока не будут установлены справедливость, свобода и равенство для всех».
О том, что талибы пока не взяли под контроль афганскую долину Панджшер, а силы сопротивления сохраняют свои позиции, также сообщает AFP.
Панджшерская долина остается последним регионом в Афганистане, который талибы не взяли под свой контроль. Здесь сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим.
Ранее Reuters, Al Arabiya и TOLO News, ссылаясь на заявление представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, сообщили о взятии талибами под контроль Панджшера. В соцсетях появились фотографии, на которых боевики стоят у ворот резиденции главы провинции.
В пятницу, 3 сентября, талибы установили блокаду Панджшера. В регион перестали поставлять гуманитарную помощь. В тот же день «Талибан» заявил, что сопротивление в Панджшере пало. Ополченцы это заявление тогда тоже опровергли.
Спустя два дня талибы сказали, что в провинции захвачены все районы, кроме центральных. Силы сопротивления вновь это опровергли, заявив, что им удалось отбить у боевиков район Парьян.
5 сентября Ахмад Масуд-младший объявил, что силы сопротивления в Панджшере готовы к переговорам с боевиками, если те покинут регион. Однако талибы это предложение отвергли.
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