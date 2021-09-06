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Силы сопротивления опровергли сообщения талибов о взятии Панджшера

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Силы сопротивления опровергли сообщения талибов о взятии Панджшера

Силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление представителей движения «Талибан» о взятии провинции Панджшер в Афганистане.

«Заявление «Талибана» об оккупации Панджшера не соответствует действительности. Силы Национального фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине и готовы продолжить бой», — говорится в заявлении сил в Twitter.

На этот Twitter ранее ссылался представитель сил Национального фронта сопротивления Афганистана Али Назари. Он написал, что борьба в Панджшере продолжится до тех пор, пока «агрессоры не будут удалены с земли раз и навсегда, и пока не будут установлены справедливость, свобода и равенство для всех».

О том, что талибы пока не взяли под контроль афганскую долину Панджшер, а силы сопротивления сохраняют свои позиции, также сообщает AFP.

Панджшерская долина остается последним регионом в Афганистане, который талибы не взяли под свой контроль. Здесь сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим.

Ранее Reuters, Al Arabiya и TOLO News, ссылаясь на заявление представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, сообщили о взятии талибами под контроль Панджшера. В соцсетях появились фотографии, на которых боевики стоят у ворот резиденции главы провинции.

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В пятницу, 3 сентября, талибы установили блокаду Панджшера. В регион перестали поставлять гуманитарную помощь. В тот же день «Талибан» заявил, что сопротивление в Панджшере пало. Ополченцы это заявление тогда тоже опровергли.

Спустя два дня талибы сказали, что в провинции захвачены все районы, кроме центральных. Силы сопротивления вновь это опровергли, заявив, что им удалось отбить у боевиков район Парьян.

5 сентября Ахмад Масуд-младший объявил, что силы сопротивления в Панджшере готовы к переговорам с боевиками, если те покинут регион. Однако талибы это предложение отвергли.

Афганистан, Талибан
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