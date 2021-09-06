Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прибудет на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.
«Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: «У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все в Грузию», — сказал Саакашвили в понедельник в ходе своего видеообращения, опубликованного в «Фейсбуке».
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы.
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