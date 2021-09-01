Страны ЕС отказались принимать беженцев из Афганистана

Ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Глубокое разочарование этим фактом выразил председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая в среду на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед. Его выступление транслировалось онлайн.

«Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех афганцах, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня», — сказал Сассоли.

Напомним, Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания большей поддержки странам региона, которые будут принимать беженцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи сессии на уровне министров внутренних дел.

В нем также подчеркивается, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет носить точечный характер.