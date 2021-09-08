Ляшко назвал предельное число пациентов с COVID-19, которое может выдержать система здравоохранения

Система здравоохранения в новую волну COVID-19 будет готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество госпитализаций приведет к остановке плановых госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. (пациентов с COVID-19 — Ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранение, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.
Ляшко также сообщил, что в 2021 году в новом эпидсезоне по COVID-19 будут сохранены «ковидные надбавки» для медучреждений.
«Ковидные надбавки остаются на уровне 300%», — сказал он.
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