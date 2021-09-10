В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения

С 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей, пройдут стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера «Объединенные усилия-2021», заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
«Стратегические командно-штабные учения „Объединенные усилия — 2021“ — учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров», — цитирует слова Залужного, сказанные им на брифинге 10 сентября пресс-служба Генштаба ВСУ.
Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции Объединенных сил.
В Генштабе подчеркивают, что в ходе разработки учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.
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