В Николаевской области высадились британские десантники

Первый этап военных маневров «Объединенные усилия — 2020» начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области. Сообщение об этом опубликовано в субботу на странице пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

«Объединенные усилия — 2020» начались с десантирования британских и украинских «крылатых пехотинцев». ...С военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских военно-воздушных сил. На борту были воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и техника. Через несколько часов в открытые рампы C-130 Hercules начали выходить воины-десантники 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании«, — проинформировали в штабе, уточнив, что высадка состоялась на полигоне в Николаевской области.

В ВСУ напомнили, что учения в таком формате в стране проходят впервые, а их цель — «практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил и государств-партнеров, десантного братства». После десантирования, отметили в пресс-службе, личный состав выдвинулся в пункты сбора, выполняя различные задания.

В «Объединенных усилиях» примут участие 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в конце июля, что сентябрьские маневры пройдут «в довольно неожиданных местах», не уточнив, где именно.