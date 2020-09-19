В Николаевской области высадились британские десантники

Первый этап военных маневров «Объединенные усилия — 2020» начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области. Сообщение об этом опубликовано в субботу на странице пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
«Объединенные усилия — 2020» начались с десантирования британских и украинских «крылатых пехотинцев». ...С военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских военно-воздушных сил. На борту были воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и техника. Через несколько часов в открытые рампы C-130 Hercules начали выходить воины-десантники 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании«, — проинформировали в штабе, уточнив, что высадка состоялась на полигоне в Николаевской области.
В ВСУ напомнили, что учения в таком формате в стране проходят впервые, а их цель — «практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил и государств-партнеров, десантного братства». После десантирования, отметили в пресс-службе, личный состав выдвинулся в пункты сбора, выполняя различные задания.
В «Объединенных усилиях» примут участие 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в конце июля, что сентябрьские маневры пройдут «в довольно неожиданных местах», не уточнив, где именно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016