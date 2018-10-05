Украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о планах России провести учения в Азовском море и действий Украины в этой связи, сообщает Укринформ.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — подчеркнул Турчинов.

Напомним, Россия начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли.