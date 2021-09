MTV объявила клип на песню Lil Nas X лучшим в 2021 году

На церемонии MTV Video Music Awards объявлены лауреаты премии. Лучшим клипом признано видео на песню рэпера Lil Nas X «Montero (Call Me By Your Name)». Оливия Родриго признана победителем по трем номинациям.

Лауреаты MTV Video Music Awards:

видео года — «Montero (Call Me By Your Name)» (Lil Nas X);

исполнитель года — Джастин Бибер;

песня года — drivers license (Оливия Родриго);

лучший новый артист — Оливия Родриго;

лучший исполнитель Push (программа MTV) — Оливия Родриго;

лучшая совместная работа — Doja Cat feat. SZA (Kiss Me More).

В 2020 году лучшим клипом стало видео на песню The Weeknd «Blinding Lights». В номинации «Лучший исполнитель» тогда победила Lady Gaga, а песней года была признана «Rain On Me» (дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде).