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MTV объявила клип на песню Lil Nas X лучшим в 2021 году

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На церемонии MTV Video Music Awards объявлены лауреаты премии. Лучшим клипом признано видео на песню рэпера Lil Nas X «Montero (Call Me By Your Name)». Оливия Родриго признана победителем по трем номинациям.

Лауреаты MTV Video Music Awards:

  • видео года — «Montero (Call Me By Your Name)» (Lil Nas X);
  • исполнитель года — Джастин Бибер;
  • песня года — drivers license (Оливия Родриго);
  • лучший новый артист — Оливия Родриго;
  • лучший исполнитель Push (программа MTV) — Оливия Родриго;
  • лучшая совместная работа — Doja Cat feat. SZA (Kiss Me More).

В 2020 году лучшим клипом стало видео на песню The Weeknd «Blinding Lights». В номинации «Лучший исполнитель» тогда победила Lady Gaga, а песней года была признана «Rain On Me» (дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде).

музыка, MTV
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