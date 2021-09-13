Лидеры Египта и Израиля проводят личную встречу в Шарм-эш-Шейхе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводят в понедельник встречу в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия главы египетского государства.
«На встрече ожидается обсуждение двусторонней проблематики, путей и усилий по возрождению мирного процесса на Ближнем Востоке, а также последних событий на региональной и международной аренах», — написал на своей странице в Facebook официальный представитель президента Бассам Рады.
Это первая личная встреча ас-Сиси и Беннета. В мае при посредничестве Каира вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. С тех пор велась активная работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.
Глава египетской разведки Аббас Камель неоднократно встречался с представителями руководства Израиля. В ходе одного из таких визитов в августе он передал Беннету приглашение от имени ас-Сиси посетить Каир. В итоге была достигнута договоренность об организации встречи на высшем уровне в Шарм-эш-Шейхе, который неоднократно становился местом проведения различных саммитов и международных конференций.
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