Кабмин ликвидировал ГАСИ, передав ее функции новому органу

Кабинет министров Украины утвердил передачу полномочий и функций осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
Соответствующее постановление утвердило правительство на заседании в среду.
Согласно пояснительной записке к документу, на начало сентября в штате ГИАГ числится 198 сотрудников, что покрывает 30% вакансий.
«Проектом постановления Кабинета министров Украины предлагается обеспечить ГИАГ возможностью осуществления полномочий и исполнения функций органа исполнительной власти», — указано в документе.
Правительство также утвердило создание территориальных органов ГИАГ.
Кроме того, утратили силу постановления Кабмина о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и ряд связанных с ней документов.
«Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний — максимальная цифровизация и усиление ответственности административной и уголовной. Она предусмотрена в трех ключевых законопроектах — № 5877 и № 5655, № 5656, все они будут рассмотрены в ближайшее время», — сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в Facebook.
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