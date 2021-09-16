В бюджете-2022 предусмотрено серьёзное уменьшение финансирования Мининтеграции и Минкультуры

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на 41,5% или 2742,3 млн грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона № 6000 от 15 сентября 2021 года, из 1,48 млрд грн предполагаемого финансирования на руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предлагается выделить 95,6 млн грн.

На защиту и обеспечение прав и свобод лиц, которые лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией или органами власти РФ по политическим мотивам, а также в связи с их общественной, политической или профессиональной деятельностью, их поддержку, меры по реинтеграции населения временно оккупированных территорий, выплаты государственных стипендий имени Левка Лукьяненко планируется выделить 47,9 млн грн, на денежную компенсацию пострадавшим, жилые дома и квартиры которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ — 80,9 млн грн.

На уменьшение социального, экономического и экологического воздействия взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность населения предусмотрено выделение 15 млн грн, на обеспечение условий въезда и выезда лиц на временно оккупированных территориях Украины — 192,7 млн грн, на обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Крыма — 93,8 млн грн.

На обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины планируется выделение 362,7 млн грн, на создание систем и баз данных по вопросам реинтеграции — 5 млн грн и на развитие инфраструктуры сельского хозяйства в Луганской области — 30 млн грн.

Также проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства культуры и информационной политики на 21,7%, или 2,949 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона № 6000 от 15 сентября 2021 года, из 10,634 млрд грн предполагаемого финансирования на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики предлагается выделить 129 млн грн, на подготовку кадров для сферы культуры и искусства заведениями профессионального перед высшими и высшего образования — 1,4 млрд грн.

На защиту национального информационного пространства планируется выделить 50 млн грн, на финансовую поддержку национальных театров — 1,6 млрд грн, на функционирование Украинского культурного фонда, в том числе поддержку проектов — 703 млн грн, на деятельность национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров — 1,1 млрд грн и на предоставление финансовой поддержки государственному предприятию «Крымский дом» — 4,8 млн грн.

Также на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздания и популяризация украинской литературы в мире предлагается выделить 152,5 млн грн, на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины — 1,9 млрд грн, на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести — 17,3 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования — 20,1 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам кино — 694,2 млн грн, на Государственную инспекцию культурного наследия Украины — 13,8 млн грн, на Государственную службу охраны культурного наследия Украины — 19,4 млн грн и на Украинский институт национальной памяти — 167,3 млн грн.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.